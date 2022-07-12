Вильнюс, 12 июля 2022, 19:46 — REGNUM В Даниловом монастыре в Москве комиссия, сформированная Святейшим Синодом Русской Православной Церкви, начала рассмотрение вопроса о предоставлении Виленско-Литовской епархии РПЦ статуса самоуправляемой церкви. В связи с этим в Россию по благословению митрополита Виленского и Литовского Иннокентия прибыл епископ Тракайский Амвросий.
Как заявил митрополит Иннокентий «Для нас чрезвычайно важно, чтобы путь Православной Церкви в Литве к большей независимости соответствовал церковным установлениям и канонам. Исторически так сложилось, что литовское православие соединено со всей полнотой Православной Церкви именно через Русскую Православную Церковь».
По словам митрополита, предоставление епархии такого статуса не является чем-то само собой разумеющимся, поэтому необходима разъяснительная работа:
Ранее глава Православной церкви в Литве митрополит Виленский и Литовский Иннокентий лишил сана четырёх священников, критиковавших российскую военную спецоперацию на Украине и её поддержку Русской Православной церковью.
В настоящее время статус Самоуправляемой Церкви имеют три православные церкви, находящиеся в канонической юрисдикции Московского Патриархата — Эстонская, Латвийская и Молдавская.