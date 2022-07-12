Вильнюс, , 19:46 — REGNUM В Даниловом монастыре в Москве комиссия, сформированная Святейшим Синодом Русской Православной Церкви, начала рассмотрение вопроса о предоставлении Виленско-Литовской епархии РПЦ статуса самоуправляемой церкви. В связи с этим в Россию по благословению митрополита Виленского и Литовского Иннокентия прибыл епископ Тракайский Амвросий.

Как заявил митрополит Иннокентий «Для нас чрезвычайно важно, чтобы путь Православной Церкви в Литве к большей независимости соответствовал церковным установлениям и канонам. Исторически так сложилось, что литовское православие соединено со всей полнотой Православной Церкви именно через Русскую Православную Церковь».

По словам митрополита, предоставление епархии такого статуса не является чем-то само собой разумеющимся, поэтому необходима разъяснительная работа:

«В нашем случае речь идет скорее о приведении церковного статуса в соответствие с действительностью, так как Православная Церковь в Литве уже сегодня все решения принимает самостоятельно, финансовые связи с Московским Патриархатом отсутствуют, а прихожане наших храмов в подавляющем большинстве являются полноправными гражданами Литвы».

Ранее глава Православной церкви в Литве митрополит Виленский и Литовский Иннокентий лишил сана четырёх священников, критиковавших российскую военную спецоперацию на Украине и её поддержку Русской Православной церковью.

В настоящее время статус Самоуправляемой Церкви имеют три православные церкви, находящиеся в канонической юрисдикции Московского Патриархата — Эстонская, Латвийская и Молдавская.