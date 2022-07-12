Токио, 12 июля, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Японская компания Nintendo анонсировала выход игры Kirby’s Dream Buffet летом 2022 года. Информация об этом появилась 12 июля на странице проекта в Nintendo eShop.

Иван Шилов ИА REGNUM Kirby Fighters 2

В игре будет присутствовать локальный и онлайн-кооператив до четырёх пользователей, а главной целью игрока станет поедание как можно большего количества еды. Проект выйдет на Nintendo Switch, точную дату выхода игры разработчик не огласил.

Напомним, что Kirby — это серия игр, разработанная японскими компаниями HAL Laboratory и Nintendo. Первой частью серии является Kirby’s Dream Land, вышедшая в 1992 году.