Рига, , 19:41 — REGNUM Государственная земельная служба Латвии пересчитала кадастровую стоимость недвижимости на 2023 год. В 2025 году сумма налога на недвижимость может вырасти примерно вдвое, сообщил латвийский портал Delfi.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

База кадастровой стоимости на 2025–2028 годы будет утверждена до 30 июня 2023 года, отметило издание. Связано это с тем, что летом 2021 года был введен временный мораторий на рост кадастровой стоимости недвижимости до 1 января 2025 года.

Нынешняя кадастровая стоимость 2-комнатной квартиры в Ильгюциемсе — 17 692 евро, а прогноз на 2025 год — 34 809 евро. Схожая ситуация наблюдается и в других районах. Например, кадастровая стоимость двухкомнатной «сталинки» на Саркандаугаве во время моратория — 14 880 евро, а с 2025 года — уже 31 048 евро.

Издание подсчитало, что, учитывая нынешний прогноз кадастровой стоимости и ныне действующие ставки налога на недвижимость, сумма налога для владельца типовой рижской квартиры может вырасти вдвое.

Размер налога на недвижимость в Латвии зависит от кадастровой стоимости недвижимости.