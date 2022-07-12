Рига, 12 июля, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Государственная земельная служба Латвии пересчитала кадастровую стоимость недвижимости на 2023 год. В 2025 году сумма налога на недвижимость может вырасти примерно вдвое, сообщил латвийский портал Delfi.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

База кадастровой стоимости на 2025–2028 годы будет утверждена до 30 июня 2023 года, отметило издание. Связано это с тем, что летом 2021 года был введен временный мораторий на рост кадастровой стоимости недвижимости до 1 января 2025 года.

Нынешняя кадастровая стоимость 2-комнатной квартиры в Ильгюциемсе — 17 692 евро, а прогноз на 2025 год — 34 809 евро. Схожая ситуация наблюдается и в других районах. Например, кадастровая стоимость двухкомнатной «сталинки» на Саркандаугаве во время моратория — 14 880 евро, а с 2025 года — уже 31 048 евро.

Издание подсчитало, что, учитывая нынешний прогноз кадастровой стоимости и ныне действующие ставки налога на недвижимость, сумма налога для владельца типовой рижской квартиры может вырасти вдвое.

Размер налога на недвижимость в Латвии зависит от кадастровой стоимости недвижимости.