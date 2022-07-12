Москва, 12 июля, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Прекращение транзита казахстанской нефти через РФ — это ответ на недружественные заявления и действия Казахстана. Об этом 12 июля заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Нефтепровод

«Это и есть ответ на заявления и действия Казахстана», — заявил эксперт.

Можно предположить, что в Казахстане надеются перенаправить свою нефть через Каспий, далее — через Азербайджан и Грузию, предположил Трухачёв.

«Потом часть пойдёт в Турцию, а часть — морем прямо в ЕС. Весь вопрос в том, что таким путём можно будет доставить куда меньше, чем через РФ», — заявил эксперт.

Напомним, что ранее решением Приморского районного суда деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) приостановлена на 30 суток.