Когалым, Югра, , 19:40 — REGNUM В Югре двое жителей Когалыма подозреваются в сокрытии факта второго, иностранного гражданства. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Канада

По версии следствия 42-летний житель Когалыма и его 41-летняя супруга, являясь гражданами Российской Федерации, в период с июля 2014 года по апрель 2017 года проживали на территории другого государства. В апреле 2017 года они получили гражданство Канады. После возвращения в Россию подозреваемые, которые работали в муниципалитете и в коммерческой фирме с государственным участием, не уведомили уполномоченные органы, работодателя, кредитные учреждения о наличии второго гражданства.

Канадские паспорта были выявлены у супругов во время обысков в рамках другого уголовного дела, по которому один из них проходит свидетелем.

В отношении супругов возбуждено уголовное дело по статье 330.2 УК РФ («Неисполнение обязанности по уведомлению о наличии гражданства иностранного государства»).