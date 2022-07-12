Вашингтон, 12 июля 2022, 19:59 — REGNUM На быстро распространяющийся субштамм BA.5 штамма коронавируса «Омикрон» в США приходится уже 65% новых случаев заболевания, сообщает 12 июля Reuters со ссылкой на директора Центра по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски (CDC).

Коронавирус. cdc.gov
Коронавирус. cdc.gov
Cdc.gov

Такие результаты были получены после оценки данных за минувшую неделю, уточнила Валенски.

При этом, по её словам, на два штамма BA.5 и BA.4 вместе взятых приходится более 80% новых случаев заражения. На штамм BA.4 отдельно приходится 16%.

Она также сообщила, что еженедельный средний показатель числа госпитализаций с COVID-19 в США удвоился с начала мая.

Читайте ранее в этом сюжете: Белый дом усиливает меры по борьбе с субштаммом «Омикрона»