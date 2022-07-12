Вашингтон, , 19:59 — REGNUM На быстро распространяющийся субштамм BA.5 штамма коронавируса «Омикрон» в США приходится уже 65% новых случаев заболевания, сообщает 12 июля Reuters со ссылкой на директора Центра по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски (CDC).

Такие результаты были получены после оценки данных за минувшую неделю, уточнила Валенски.

При этом, по её словам, на два штамма BA.5 и BA.4 вместе взятых приходится более 80% новых случаев заражения. На штамм BA.4 отдельно приходится 16%.

Она также сообщила, что еженедельный средний показатель числа госпитализаций с COVID-19 в США удвоился с начала мая.

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