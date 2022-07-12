Улан-Батор, , 19:39 — REGNUM На центральной площади столицы Монголии c 11 по 12 июля прошла выставка спортивных автомобилей. Организатором мероприятия выступил администрация Улан-Батора, оргкомитет национального праздника Наадам и ассоциация профессиональных спортивных автомобилей Монголии.

Lamborghini jingoba

В рамках празднования Наадама по центру монгольской столицы прошла колонна спортивных автомобилей. В колонне участвовали более 40 спортивных автомобилей бренда Lamborghini, Bentley, Rolls-Royse.

Отметим, в Монголии в эти дни отмечают национальный праздник Наадам. Праздник начался 7 июля с состязаний по стрельбе из лука. Наадам — традиционный ежегодный фестиваль монголов. В этом году он посвящен 2231-й годовщине образования Монголии и Империи Хунну, 816-летию со дня образования Великого Монгольского государства и 101-й годовщине Народной революции.

Во время праздника проходят три вида состязаний: национальная борьба, стрельба из лука и скачки. В этом году в Наадаме впервые участвуют борцы из Калмыкии, Бурятии и Тувы, а также из Внутренней Монголии. В связи с празднованием дни с 8 по 17 июля объявлен выходными.