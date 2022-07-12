Лондон, , 19:38 — REGNUM Руководство лондонского «Челси» настроено на подписание 26-летнего флангового нападающего мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Сержа Гнабри. Об этом 12 июля сообщил журналист Ник Пьюруэлл.

ФК Бавария Мюнхен

Ранее сообщалось, что Гнабри намерен отказаться от подписания контракта с «Челси», так как с уважением относится к «Арсеналу», за который отыграл в свое время несколько сезонов.

В прошедшем сезоне Серж Гнабри принял участие в 34-х турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами и пятью результативным передачами. Суммарно на поле футболист провел 2190 минут.

Гнабри выступает за «Баварию» с 1 июля 2017 года после перехода из бременского «Вердера» за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 65 миллионов евро.