Москва, , 19:38 — REGNUM Коллективный Запад фактически ведёт войну против России. Об этом 12 июля заявил депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, России следует предпринять шаги для того, чтобы у Запада не было никаких средств для того, чтобы продолжать свою подрывную деятельность.

«С моей точки зрения у Запада не должно быть ресурсов, чтобы вести против нас войну. Запад должен быть полностью занят своими внутренними проблемами. А для этого ему нужно эти самые внутренние проблемы создать», — сказал Делягин.

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