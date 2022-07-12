Москва, 12 июля, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Коллективный Запад фактически ведёт войну против России. Об этом 12 июля заявил депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM США

По его словам, России следует предпринять шаги для того, чтобы у Запада не было никаких средств для того, чтобы продолжать свою подрывную деятельность.

«С моей точки зрения у Запада не должно быть ресурсов, чтобы вести против нас войну. Запад должен быть полностью занят своими внутренними проблемами. А для этого ему нужно эти самые внутренние проблемы создать», — сказал Делягин.