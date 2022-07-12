12 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили реакцию заместителя официального представителя генерального секретаря Организации Объединённых Наций Фархана Хака на ракетные удары украинских военных по Новой Каховке Херсонской области.

Мирослава Романенко, , 20:27 — REGNUM Гражданская инфраструктура не должна подвергаться обстрелам. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря Организации Объединённых Наций Фархан Хак, комментируя ракетные удары украинских военных по Новой Каховке Херсонской области.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы выступаем против любых обстрелов гражданской инфраструктуры», — заявил он в беседе с ТАСС.

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Реакцию представителя ООН на обстрел Новой Каховки обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на бесполезность такой организации, как ООН. Иные также отметили лицемерие Запада, представители которого отправляют на Украину оружие, из которого ведется обстрел, а с другой стороны, — «выражают озабоченность».

«Выступили против и прислали дополнительного оружия украинцам», — с сарказмом отреагировал один из участников обсуждения.

«Против они. Были бы против, запретили [бы] поставку вооружения на Украину. А так это только слова. Они не против, они все за», — добавила Анастасия К.

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«Вообще нужно закрыть эту лавочку под названием «ООН», — считает Djafar.

«Как-то вяло они выступают», — написала Екатерина.

«Они так выступают, что лучше бы не выступали», — пишет Леля.

«Толку от ООН, как от козла молока!» — прокомментировал «Ремесленник».

«А убийства детей днями ранее ООН не осуждает?» — задалась вопросом Татьяна А.

«Ножкой топнули хоть или просто пальчиком погрозили?» — с сарказмом поинтересовался Tadochi.

«Мрази двуличные. Сперва снимки со спутника украинцам передают, а потом против они…» — не выдержал «Слон».

«Выступают против, но как бы не осуждают», — отметил Eugene N.

«А чего по поводу Донецка ничего не заявляли? Или это, как всегда, другое?» — возмутился «А».

«Сволочи лицемерные этот ООН», — не выдержал Eden5555.

«И это всё? Выступили против? А как же заламывание рук во всех европейских СМИ по поводу гибели мирных?» — не без сарказма спросил ITUSin.

«[В] ООН сегодня написали, а завтра и забыли, что писали», — отреагировала Виктория Ш.

«Что толку-то от выступления и возмущения ООН? Все — одна шайка-лейка. Жаль только, что нет желающих приехать посмотреть, во что превратили Донбасс за эти годы националисты», — отметила Елена.

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«И что нам эти осуждения? Что они нам дают? Что было предпринято для того, чтобы они этого не делали? Новые поставки оружия? Бред какой-то», — пишет Vadim K.

«Выступают против, поднося новые патроны…» — с сарказмом добавил Strike.

«Главное — выразить озабоченность», — не без сарказма подытожил beeblack.