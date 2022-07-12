Киев, , 19:36 — REGNUM Украинские военные и разведка министерства обороны готовятся к решительным действиям по выполнению задачи Зеленского «освободить» юг страны, заявил 12 июля представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире «всеукраинского телемарафона».

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По его словам, для этого ведется работа по раскрытию планов и мест дислокации российских военных.

«Наша основная задача — раскрыть планы, намерения, места дислокации РФ, чтобы Генштаб мог спланировать соответствующие действия сил обороны», — заявил Скибицкий.

При этом по сложившейся традиции он указал, что для успеха «контрнаступления» Украине надо получить ещё больше помощи.

«Но многое будет зависеть от помощи, которую нам предоставляют, от потенциала, который мы накапливаем для проведения более активных контрнаступательных действий», — пояснил представитель главного управления разведки минобороны Украины.

Напомним, украинские СМИ и представители силовых ведомств с начала июля усиленно рекламируют некое «решительное контрнаступление», для которого Киев получает иностранное чудо-оружие и обучает новые войска.

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