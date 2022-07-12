Москва, 12 июля, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Маркировка товаров и продуктов сказывается в итоге на предпринимателях и потребителях. Об этом заявил корреспондентуИА REGNUM12 июля член комитета Госдумы по промышленности и торговлеВладимир Плякин («Новые люди»).

moritz320 Бутылки пива

Ранее на сайте Союза российских пивоваров было опубликовано открытое письмо президенту РоссииВладимиру Путину, в котором представители отрасли выступают против введения обязательной маркировки пивоваренной продукции средствами идентификации. Они считают, что это приведет к сокращению выпуска пива, а предприятия окажутся в критической зависимости от поставщиков маркировочного оборудования и технологий из недружественных стран.

«Так или иначе копейка, два рубль, десять на конце… Все эти затраты несет наш потребитель и предприниматель. Сейчас время вообще непростое и не хотелось бы, чтобы люди несли какие-то дополнительные издержки», — сказал депутат.

Плякин отметил, что вместе с тем маркировка товаров имеет положительный эффект, так как с рынка уходит контрафакт.

«Но сейчас не самое подходящее, на наш взгляд, время, когда необходимо было бы заниматься маркировкой товаров», — добавил он.

Парламентарий напомнил, что ранее было принято решение, по которому правительство ввело мораторий на проведение нового эксперимента по маркировке товаров до конца 2023 года.

«Даже правительство понимает сейчас, что это не совсем важный момент для производителей. Маркировка бьет, к сожалению, по самым незащищенным слоям», — отметил Плякин.