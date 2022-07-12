Москва, , 19:25 — REGNUM 12 июля «Алания» из Владикавказа объявил о выкупе контракта 19-летнего российского опорного полузащитника ЦСКА Руслана Даурова. Сумма трансфера составила 25 тысяч евро.

ФК ЦСКА

В прошедшем сезоне Руслан Дауров, выступая за молодежную команду ЦСКА, принял участие в 24-х турах Молодежной Футбольной Лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Также футболист получил семь желтых и одну красную карточки.

Текущее соглашение Руслана Даурова с «Аланией» рассчитано на два года до конца сезона 2023/24. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 175 тысяч евро.