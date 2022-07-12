Краснодар, , 19:21 — REGNUM 33-летний бразильский экс-защитник «Краснодара» Налдо может продолжить карьеру в московском «Спартаке», если клуб расстанется с Максимилиано Кофрие. Об этом 12 июля сообщило издание «Спорт-Экспресс».

ФК «Краснодар»

На данный момент Налдо находится в статусе свободного агента. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 825 тысяч евро.

В прошедшем сезоне турецкой Суперлиги 2021/22 Налдо, выступая за «Антальяспор», принял участие в 35-ти турах регулярного чемпионата, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами.

За «Краснодар» Налдо выступал в период с 26 августа 2016 до 10 августа 2017 годов. Летом 2017 года бразильца выкупил испанский «Эспаньол» за 2,5 миллиона евро.