Донецк, , 19:17 — REGNUM Глава Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ о внесении поправок в Уголовно-исполнительный кодекс, сообщает 12 июля пресс-служба Народного совета ДНР.

Казнь

В частности, указом окончательно отменяется мораторий на исполнение смертных приговоров.

«Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в ст. 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики». Отменен мораторий на исполнение смертных приговоров», — указано в тексте документа.

Напомним, 8 июля Народный совет ДНР отменил мораторий на смертную казнь ввиду необходимости защиты суверенитета, территориальной целостности и интересов ДНР в существующей на сегодняшний день военно-политической обстановке.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день исполнения смертного приговора ожидают трое иностранных наёмников. Кроме того, в ближайшее время ожидается начало работы трибунала по военным преступлениям, совершенным украинскими нацистами.

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