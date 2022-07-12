Вашингтон, 12 июля 2022, 19:25 — REGNUM Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) «поддерживает тесный контакт» с американской космической компанией SpaceX после взрыва во время испытаний ракеты, однако регулятору запрещено заниматься расследованием происшествия, сообщает 12 июля Reuters.
Руководство SpaceX пытается выявить причину пожара, возникшего в ходе испытательного запуска ракеты-носителя Super Heavy.
Однако государственное агентство не может помочь выявить причину неудачи, так как американское законодательство частично ограничивает полномочия FAA в вопросах надзора за проведением космических запусков. Регулятор уточнил, что происшествие во время запуска SpaceX «не подпадает под юрисдикцию агентства».
Комментируя инцидент, владелец компании Илон Маск написал в Twitter: «Да, на самом деле, это не очень хорошо. Команда оценивает ущерб».
По его словам, проблема была характерна для теста запуска двигателя с вращением, поскольку «у двигателей Raptor сложная последовательность запуска».
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