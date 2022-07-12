Вашингтон, 12 июля, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) «поддерживает тесный контакт» с американской космической компанией SpaceX после взрыва во время испытаний ракеты, однако регулятору запрещено заниматься расследованием происшествия, сообщает 12 июля Reuters.

Spacex.com Запуск ракеты. SpaceX

Руководство SpaceX пытается выявить причину пожара, возникшего в ходе испытательного запуска ракеты-носителя Super Heavy.

Однако государственное агентство не может помочь выявить причину неудачи, так как американское законодательство частично ограничивает полномочия FAA в вопросах надзора за проведением космических запусков. Регулятор уточнил, что происшествие во время запуска SpaceX «не подпадает под юрисдикцию агентства».

Комментируя инцидент, владелец компании Илон Маск написал в Twitter: «Да, на самом деле, это не очень хорошо. Команда оценивает ущерб».

По его словам, проблема была характерна для теста запуска двигателя с вращением, поскольку «у двигателей Raptor сложная последовательность запуска».