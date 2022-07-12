Сургутский район, Югра, , 19:17 — REGNUM Сургутский район в ХМАО получит 1,2 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реконструкцию очистных сооружений в посёлке Фёдоровский. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования.

Очистные сооружения eutrophication&hypoxia

Работы по строительству и пуску новых очистных сооружений начнутся в ближайшее время и по плану должны завершиться в 2023 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оформить заявку для ФНБ и собрать полный пакет документов властям Сургутского района удалось при поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа.

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