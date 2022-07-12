Москва, 12 июля, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Киевский режим даёт приказы бить из американских реактивных систем залпового огня HIMARS гражданской инфраструктуре Херсонской области. Об этом 12 июля заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По его словам, из-за обстрела, который случился в ночь с 11 на 12 июля по селу Новая Каховка был уничтожен центр с гуманитарной помощью для местных жителей.

«Украинская армия американским оружием убивает мирных жителей. Но и самое важно скажу: уничтожен гуманитарный центр, который помогал жителям Новой Каховки, уничтожена гражданская инфраструктура», — сказал Стремоусов.