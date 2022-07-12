Бангкок, 12 июля, 2022, 19:06 — ИА Регнум. Сегодня, 12 июля, «Манчестер Юнайтед» в рамках товарищеской встречи разгромил «Ливерпуль». Основное время встречи, проходившей в Бангкоке (Таиланд) на стадионе «Раджамангала», завершилось со счетом 4:0.

«Манчестер Юнайтед»

Забитыми мячами в составе «красных дьяволов» отметились Джейдон Санчо (12’), Фред (30’), Антони Марсьяль (33’) и Факундо Пельистри (76’ Амад Диалло).

Статистика матча («Манчестер Юнайтед»/ «Ливерпуль»)

Удары 9/18

Удары в створ 5/4

Владение 47%/53%

Угловые 0/6

Нарушения 10/8

Составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа (Том Хитон, 68’), Виктор Линделеф (Алекс Теллеш, 46’), Рафаэл Варан (Эрик Байи, 46’), Диогу Далот (Аарон Ван-Биссака, 46’), Люк Шоу (Тайрелл Маласия, 46’), Бруну Фернандеш (Донни ван де Бек, 46’), Фред (Чарли Сэвидж, 46’), Джейдон Санчо (Факундо Пельистри, 46’), Маркус Рэшфорд (Энтони Эланга, 46’), Скотт Мактоминей (Зидан Икбал, 46’), Антони Марсьяль (Амад Диалло, 46’).

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер (Адриан, 46’), Джозеф Гомес (Рис Уильямс, 32’), Натаниэль Филлипс (Жоэль Матип, 32’), Исаак Мабайя (Мелкаму Фраундорф, 32’), Люк Чемберс (Константинос Цимикас, 32’), Джордан Хендерсон (Лейтон Кларксон, 32’), Фабио Карвалью (Джеймс Милнер, 32’), Тайлер Мортон (Алекс Окслейд-Чемберлен, 32’), Роберто Фирмино (Бобби Кларк, 32’), Харви Эллиотт (Стефан Байсетич, 32’), Луис Диас (Кертис Джонс, 32’).