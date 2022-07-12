Киев, , 19:04 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский встретил в Киеве министра обороны Польши Мариуша Блащака.

Польша Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Об этом 12 июля сообщил общественности президент Украины в своем Telegram-канале.

Зеленский поблагодарил иностранного министра за помощь и выразил надежду на укрепление отношений «в будущем».

«Спасибо министру национальной обороны Польши Мариушу Блащаку за визит и помощь Украине! Уверен, что в будущем, уже в мирное время, отношения между нашими государствами только укрепятся», — написал Зеленский, сопроводив своё сообщение видеозаписью встречи с Блащаком.

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