Киев, 12 июля, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский встретил в Киеве министра обороны Польши Мариуша Блащака.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Об этом 12 июля сообщил общественности президент Украины в своем Telegram-канале.

Зеленский поблагодарил иностранного министра за помощь и выразил надежду на укрепление отношений «в будущем».

«Спасибо министру национальной обороны Польши Мариушу Блащаку за визит и помощь Украине! Уверен, что в будущем, уже в мирное время, отношения между нашими государствами только укрепятся», — написал Зеленский, сопроводив своё сообщение видеозаписью встречи с Блащаком.