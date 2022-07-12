Вашингтон, , 19:37 — REGNUM Иммиграционный кризис является общей проблемой для США и Мексики, заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден во время визита его мексиканского коллеги Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в Белый дом, сообщает 12 июля Reuters.

Джо Байден U.S. National Archives

Американский лидер также заявил, что его администрация создает новые легальные пути для мигрантов, поток которых за последние полтора года спровоцировал кризис на американо-мексиканской границе.

Джо Байден также заверил, что у него сохраняются хорошие отношения с президентом Мексики. При этом всего месяц назад Андрес Мануэль Лопес Обрадор бойкотировал Саммит Америк в Лос-Анджелесе, поскольку в нём не участвовали некоторые страны Латинской Америки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джо Байден заявил, что его администрация намерена устранить «коренные причины миграции» из Латинской Америки и обеспечить интеграцию мигрантов в американское общество.

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