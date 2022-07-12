Байден назвал иммиграцию общей проблемой США и Мексики
Вашингтон, 12 июля, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Иммиграционный кризис является общей проблемой для США и Мексики, заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден во время визита его мексиканского коллеги Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в Белый дом, сообщает 12 июля Reuters.
Американский лидер также заявил, что его администрация создает новые легальные пути для мигрантов, поток которых за последние полтора года спровоцировал кризис на американо-мексиканской границе.
Джо Байден также заверил, что у него сохраняются хорошие отношения с президентом Мексики. При этом всего месяц назад Андрес Мануэль Лопес Обрадор бойкотировал Саммит Америк в Лос-Анджелесе, поскольку в нём не участвовали некоторые страны Латинской Америки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джо Байден заявил, что его администрация намерена устранить «коренные причины миграции» из Латинской Америки и обеспечить интеграцию мигрантов в американское общество.