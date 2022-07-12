Москва, , 19:03 — REGNUM Пострадавшим от удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Новая Каховка в Херсонской области. Об этом 12 июля заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, на данный момент идет ликвидация последствий обстрела украинской армии, которая использовала для атаки, предположительно, американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

«На месте работает штаб. Мы готовы финансово помочь всем пострадавшим и финансово помочь тем, кто потерял своих близких. Медицинская помощь оказывается», — сказал Стремоусов.

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