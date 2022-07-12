Ростов-на-Дону, , 19:00 — REGNUM В Ростове-на-Дону 22-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела о развращении 13-летней девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России 12 июля.

Уголовное дело

Следователи полагают, что злоумышленник через мессенджер вёл переписку с ребёнком. При этом он знал о возрасте девочки. Подозреваемый уговорил подростка отправить ему несколько интимных снимков, а затем стал её шантажировать распространением фотографий.

Родители девочки обратились в полицию. Злоумышленник заключён под стражу.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.