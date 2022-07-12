Тбилиси, , 21:52 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетил посольство Японии в Тбилиси, сообщает 12 июля gov. ge.

Ираклий Гарибашвили в посольстве Японии Gov.ge

Глава правительства сделал запись в книге соболезнований, открытой в связи со смертью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, и выразил сочувствие послу Японии Акире Имамуре и его супруге.

«От имени правительства Грузии и грузинского народа я выражаю свое глубочайшее уважение японскому народу, семье и родственникам премьер-министра Синдзо Абэ и искренне разделяю их скорбь. Он, как выдающаяся личность и лидер Японии, возглавлял различные глобальные усилия по обеспечению нашего общего процветания и демократического будущего. В это время траура мы разделяем скорбь японского народа», — говорится в соболезновании премьер-министра.

Напомним, что 8 июля Синдзо Абэ был убит в Японии террористом-одиночкой.