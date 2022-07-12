Рига, 12 июля, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Парламент Латвии в четверг, 14 июля, примет в окончательном чтении поправки к закону об энергетике, которые обязывают подготовить системы электропередачи к подключению к атомным электростанциям.

Hendrik Tammen АЭС

Как сообщил латвийский портал bb. lv, вначале законопроект предусматривал, что системный оператор энергосистемы страныдолжен обеспечить необходимую инфраструктуру для строительства АЭС в Латвии, но в процессе рассмотрения географическая привязка из законопроекта исчезла.

Как пояснил руководитель народнохозяйственной комиссии Сейма Кришьянис Фелдманс, речь может идти о так называемых модульных атомных станциях мощностью от 300 до 400 мегаватт-часов, которые могут появиться как в Латвии, так и соседней Эстонии.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2022 года Европейский парламент одобрил нормы, согласно которым инвестиции в атомную энергию отныне считаются соответствующими экологическим нормам. Это решение вызвало громкое недовольство «зеленых» в Европарламенте, но их усилия остановить его принятие потерпели неудачу.