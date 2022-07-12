Элиста, , 18:55 — REGNUM В Калмыкии поддержка производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти овец в 2022 году увеличена в три раза и составит 31,6 млн рублей. Об этом в своем телеграм-канале написал глава республики Бату Хасиков.

Овцы Николай Михальченко © ИА REGNUM

«Приняли решение в этом году выделить из республиканского бюджета на субсидирование производства и реализации тонкой и полутонкой шерсти овец. Это почти в три раза больше, чем в 2021 году», — уточнил он.

В хозяйствах Калмыкии острижено уже более 912 тыс. голов овец — около 98% от плана. Получено свыше 2,8 тыс. тонн шерсти. В лидерах — хозяйства Яшкульского, Черноземельского и Кетченеровского районов.