Москва, , 18:55 — REGNUM В России идёт активная разработка страховых и финансовых инструментов для аграрного рынка. Об этом 12 июля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по сельскому хозяйству.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Интерес к сельскохозяйственным поставкам из России был достаточно высоким и раньше. По итогам прошлого года за рубеж продукции агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса было направлено более чем на 37 млрд долларов. А сейчас, с учётом растущей мировой продовольственной инфляции, спрос увеличился в разы», — заявил Мишустин.

«Здесь многое зависит от того, насколько быстро будут развиваться базовые финансовые и страховые инструменты: среди них наращивание доли расчётов за экспорт сельхозпродукции в рублях, и в первую очередь с дружественными нам странами», — указал он.

На прошлой неделе ЦБ РФ одобрил первый российский товарный индекс на пшеницу, который рассчитывается ежедневно по итогам торгов.

«Это очень важный ориентир для повышения прозрачности рынка зерна, для снижения рисков, решения текущих задач и получения более объективной информационной картины без привязки к индексам зарубежных бирж», — подчеркнул премьер-министр.

«Развитие ликвидного биржевого рынка агропродукции позволит нам также увеличить объёмы торговли пшеницей и подсолнечным маслом, и довести их до 10% к 2030 году — причём за рубли», — добавил он.