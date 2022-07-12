Вашингтон, , 19:33 — REGNUM Компании Teva Pharmaceutical и AbbVie’s Allergan заключили мировое соглашение на сумму $58 млн, чтобы урегулировать дело о разжигании опиоидной эпидемии в Сан-Франциско, США, сообщает 12 июля Reuters.

Наркоман в клинике Цитата из к/ф На игле. реж. Дэнни Бойл. 1995. Великобритания

Согласно условиям сделки, израильская компания Teva выплатит $25 млн наличными и выдаст на $20 млн препарат Narcan, помогающий бороться с передозировкой. В свою очередь AbbVie выплатит $13 млн.

При этом город получит $54 млн, а остальные $4 млн пойдут на оплату услуг адвокатов.

Напомним, что Teva была вовлечена в более чем 3,5 тысячи судебных процессов после того, как несколько штатов возложили на нее и другие компании ответственность за опиоидную эпидемию в США, в результате которой за последние два десятилетия погибли сотни тысяч человек.

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