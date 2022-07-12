Бишкек, , 18:53 — REGNUM В столице Киргизии проходят мероприятия, посвящённые 81-й годовщине со дня образования знаменитой Панфиловской дивизии. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики сегодня, 12 июля.

Последний снимок Героя Советского союза генерал-майора Ивана Панфилова (слева). Ноябрь 1941 года

Представители военного ведомства, командование и личный состав 8-й гвардейской мотострелковой дивизии и жители Бишкека возложили венки к памятнику генерал-майору Ивану Панфилову.

ИА REGNUM напоминает, что 316-я стрелковая дивизия начала формироваться на 21-й день Великой Отечественной войны в столицах Киргизии и Казахстана — Фрунзе и Алма-Ате. Её первым командиром стал герой Гражданской войны, военный комиссар Киргизской ССР, генерал-майор Иван Панфилов, впоследствии, осенью 1941 года, погибший в ходе боев.

Решением Государственного Комитета Обороны дивизии присвоили статус гвардейской и назвали в честь генерал-майора Панфилова.

За годы войны 8-я гвардейская Панфиловская дивизия уничтожила более 85 тысяч и взяла в плен до 5 тысяч вражеских солдат и офицеров, уничтожила и захватила в виде боевых трофеев 387 танков, 65 бронемашин, 43 самолета, 451 орудия, 2.010 автомашин, 328 мотоциклов, 180 минометов.

За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 34 воина-панфиловца, в том числе и сам генерал Панфилов, были удостоены звания Герой Советского Союза.

В мае 1967 года по просьбе руководства Киргизии Панфиловская дивизия была передислоцирована в республику и вошла в состав 33-го армейского корпуса Туркестанского военного округа.

В 2003 году дивизия была расформирована, а в 2011 году власти Киргизии приняли решение о ее возрождении.