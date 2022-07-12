Москва, 12 июля, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Семь человек погибли из-за удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Новая Каховка в Херсонской области. Об этом 12 июля заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Взрыв

«Сейчас около 90 пострадавших и семь погибших», — сообщил Стремоусов.

Также от отметил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Отметим, что удар по Новой Каховке произошел в ночь с 11 на 12 июля. Предположительно, что ВСУ использовали для этого американскую систему залпового огня HIMARS.