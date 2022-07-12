Таллин, 12 июля, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Полицейским в поселке Сальме на острове Сааремаа (западная Эстония) пришлось надеть на несовершеннолетнего человека наручники, чтобы доставить его в участок.

Publicdomainpictures.net Наручники

Об этом сообщило региональное издание Saarte Нааl со ссылкой на правоохранителей. Прийт Сепп из Курессаареского полицейского участка рассказал, что буйный подросток перевернул в поселке рекламные щиты, повредил транспортное средство и разбил стоявшие возле кафе рекламы и горшок с цветами.

Отмечается, что использовать наручники полиции острова пришлось второй раз за неделю: в понедельник, 4 июля, наручники пришлось надеть на подростков 16 и 18 лет, которые мочились в общественном месте и вели себя вызывающе.