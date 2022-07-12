Москва, , 18:51 — REGNUM Тайные замыслы внешней политики Польши давно стали поводом для насмешек, заявил 12 июля директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Крыса (сс) sibya

Текст его заявления приводит пресс-бюро СВР.

Об том глава Службы внешней разведки заявил на фоне вскрытых планов Варшавы «поживиться» на украинской ситуации.

«Похоже, в Варшаве не замечают, что ее «тайные» амбиции и комплексы уже многие годы служат источником насмешек и раздражения ее «покровителей», — отметил он.

Так же смешно, подчеркнул Нарышкин, выглядят попытки Варшавы активизировать сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, чтобы прикрыться ими для реализации собственных планов.

В качестве примера отношения «покровителей» Польши к её традиционным внешнеполитическим усилиям Сергей Нарышкин процитировал рассекреченный документ СВР.

В частности, характеризуя польскую внешнюю политику, в 1935 году глава британского МИД Д. Саймон написал следующее:

«Польское правительство ведет детскую политику престижа, мешающую упрочению мира в Европе и не соответствующую ни политическому, ни военному, ни финансовому положению Польши».

Читайте ранее в этом сюжете: Нарышкин: Польша нервничает из-за вскрытия её планов по расчленению Украины