Москва, 12 июля 2022, 18:51 — REGNUM Тайные замыслы внешней политики Польши давно стали поводом для насмешек, заявил 12 июля директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Крыса
Крыса
(сс) sibya

Текст его заявления приводит пресс-бюро СВР.

Об том глава Службы внешней разведки заявил на фоне вскрытых планов Варшавы «поживиться» на украинской ситуации.

«Похоже, в Варшаве не замечают, что ее «тайные» амбиции и комплексы уже многие годы служат источником насмешек и раздражения ее «покровителей», — отметил он.

Так же смешно, подчеркнул Нарышкин, выглядят попытки Варшавы активизировать сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, чтобы прикрыться ими для реализации собственных планов.

В качестве примера отношения «покровителей» Польши к её традиционным внешнеполитическим усилиям Сергей Нарышкин процитировал рассекреченный документ СВР.

В частности, характеризуя польскую внешнюю политику, в 1935 году глава британского МИД Д. Саймон написал следующее:

«Польское правительство ведет детскую политику престижа, мешающую упрочению мира в Европе и не соответствующую ни политическому, ни военному, ни финансовому положению Польши».

Читайте ранее в этом сюжете: Нарышкин: Польша нервничает из-за вскрытия её планов по расчленению Украины