Москва, 12 июля, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Тайные замыслы внешней политики Польши давно стали поводом для насмешек, заявил 12 июля директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

(сс) sibya Крыса

Текст его заявления приводит пресс-бюро СВР.

Об этом глава Службы внешней разведки заявил на фоне вскрытых планов Варшавы «поживиться» на украинской ситуации.

«Похоже, в Варшаве не замечают, что ее «тайные» амбиции и комплексы уже многие годы служат источником насмешек и раздражения ее «покровителей», — отметил он.

Так же смешно, подчеркнул Нарышкин, выглядят попытки Варшавы активизировать сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, чтобы прикрыться ими для реализации собственных планов.

В качестве примера отношения «покровителей» Польши к её традиционным внешнеполитическим усилиям Сергей Нарышкин процитировал рассекреченный документ СВР.

В частности, характеризуя польскую внешнюю политику, в 1935 году глава британского МИД Д. Саймон написал следующее:

«Польское правительство ведет детскую политику престижа, мешающую упрочению мира в Европе и не соответствующую ни политическому, ни военному, ни финансовому положению Польши».