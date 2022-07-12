Москва, , 18:50 — REGNUM Повышение статуса поста главы Минпромторга до заместителя главы правительства связано с импортозамещением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 июля заявил глава комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).

Сергей Гаврилов Duma.gov.ru

«Неоднократно у нас в Госдуме заявлялось о том, что ключевой задачей для правительства России является импортозамещение — наиболее значимое направление развития экономики, прежде всего, в области развития высоких технологий и создания целых отраслей как в прикладной науке, так и в сфере производственных мощностей. Для концентрации возможностей и ресурсов, конечно, необходима должность вице-премьера, который является министром промышленности», — отметил Гаврилов.

Министерство промышленности охватывает очень значительный объем задач, и им уже немало было сделано в рамках импортозамещения, говорит Гаврилов.

«Мантуров — человек разносторонне подготовленный, волевой, мудрый, умеющий находить взаимопонимание со всеми фракциями в Госдуме, прежде всего с КПРФ, и понимающий важность таких новых инструментов как долгосрочное долговое финансирование крупных проектов на длительный срок под небольшой процент и прекрасно осознает важность докапитализации крупных промышленных холдингов, необходимость формирования системы прогнозов и планирования как развития новых наукоемких цифровых отраслей, так и подготовки промышленных кадров», — заявил глава комитета.

По его убеждению, сейчас необходимость сплава науки, технологий и производства является наиболее значимой целью, и для её достижения нужно концентрировать возможности в одних руках вице-премьера и министра.

«Я считаю, что Мантуров многого достиг, и у него есть немалые перспективы как у высокопрофессионального человека. Несмотря на сложности и ограничения, с которыми сталкивалась наша промышленность, прежде всего с точки зрения ограничений финансирования, ему удалось, например, немало сделать для развития не только военного, но и гражданского авиастроения, заложить основу для потенциального рывка развития отечественного авиастроения», — сказал Гаврилов.

Ранее глава комитета Госдумы по промышленности и торговли Владимир Гутенёв («Единая Россия») также сообщил о своей поддержке представленной главой правой правительства России Михаилом Мишустиным кандидатуры нынешнего главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера.

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