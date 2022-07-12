Ростов-на-Дону, , 18:47 — REGNUM Модульное здание школы в ростовском микрорайоне Суворовский составляет почти 80%. Об этом в своём телеграм-канале сегодня, 12 июля, написал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Готовность модульного здания школы №75 в мкр. «Суворовский» — около 80%», — следует из сообщения.

Напомним, что стоимость модульной школы, которую возводят в микрорайоне Суворовский в Ростове-на-Дону, превышает 635 млн рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, строительство модульного здания школы в микрорайоне Суворовский продиктовано острой нехваткой школьных мест в существующем общеобразовательном учреждении. Ранее власти Ростова-на-Дону решили временно перевести третьеклассников в другие учебные заведения. Однако против таких мер выступили родители детей.

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