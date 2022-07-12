Нижний Новгород, , 18:46 — REGNUM За первое полугодие АО «Нижегородский водоканал» установил более 200 крышек колодцев, взамен украденных. Количество уголовных дел продолжает расти. Сообщили в пресс-службе ведомства 12 июля.

Украли люк ru.torange.biz

По данным «Нижегородского водоканала», лидерами по числу краж люков подобных являются Ленинский, Автозаводский и Советский районы. В них самое значительное число доказанных краж.

«Чаще всего преступники попадаются на серии подобных правонарушений. Так сейчас в Советском районе судят нижегородца, обвиняемого сразу в 10 эпизодах хищения канализационных люков. Как правило, люки пропадают с тротуаров, газонов, из кустов. Таким образом, злоумышленники подвергают серьезной опасности жизни людей, которые могут провалиться вниз и пострадать», — цитирует ведомство NewsNN.

В среднем в Нижнем Новгороде крадут примерно по одному люку в день.

Нижегородцы, которые в 2021 году попались на на краже крышек колодцев уже приговорили к различным срокам заключение. Максимальный срок за кражу люков может достигать 5 лет.