Тбилиси, 12 июля, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе принял участие в международном «Атлантико-Черноморском форуме по безопасности», проходившем в Румынии, сообщает 12 июля mod. gov. ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

Бурчуладзе был основным докладчиком на форуме. Вместе с министром обороны Грузии перед участниками конференции выступили заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, министр обороны Румынии Василе Динку и министр обороны Украины Алексей Резников.

Министр обороны Грузии рассказал о вызовах региональной безопасности, в том числе о сложной ситуации в области безопасности, созданной «войной России против Украины». Бурчуладзе подчеркнул, что Черноморский регион, как неотъемлемая часть восточного фланга НАТО, важен для евроатлантической безопасности. По его мнению, архитектура европейской безопасности не может быть полной без стабильности в Черноморском регионе. По словам министра, стратегическое значение Черноморского региона для Североатлантического союза подчеркивается в новой стратегической концепции НАТО.

Бурчуладзе также рассказал о сильных евроатлантических устремлениях Грузии и выразил надежду, что Грузия вскоре станет полноправным членом этой семьи. Министр выразил желание и дальше укреплять практическое военное сотрудничество с НАТО и отметил, что в направлении трансформации сил обороны были проведены значительные реформы. По словам министра, Грузия внесла значительный вклад в международную безопасность, участвуя в международных миссиях. Бурчуладзе еще раз выразил «поддержку и солидарность Украине и украинскому народу». «Атлантико-Черноморский форум по безопасности» был организован американскими Институтом Аспена и Германским фондом Маршалла (организация, признанная в РФ нежелательной).