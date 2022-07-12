Вашингтон, , 19:30 — REGNUM В США за 2020 год на 15% выросла смертность от так называемых «супербагов» — штаммов бактерий, которые обладают резистентностью к антибиотикам. Об этом 12 июля сообщает Reuters.

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Рост смертности объясняется эволюцией «супербагов», которая была спровоцирована широким использованием препаратов от COVID-19 и борьбой с бактериальными инфекциями, говорится в докладе правительства США.

Число бактериальных инфекций, которыми пациенты заразились находясь в больнице, также выросло более чем на 15% в 2020 году по сравнению с 2019 годом, сообщает центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

В течение 2020 года 29 400 человек умерли от «супербагов». При этом почти 40% пациентов заразились данным штаммом бактерий находясь в больнице.

Отмечается, что подобная устойчивость к лекарствам может возникнуть при чрезмерном использовании антибиотиков и других противовирусных препаратов, что позволяет некоторым бактериям превратиться в «супербагов», с которыми уже не получается бороться лекарствами.