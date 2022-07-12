Семикаракорский район, Ростовская область, 12 июля, 2022, 18:41 — ИА Регнум. В Семикаракорском районе Ростовской области перед судом предстанут двое мужчин. Их обвиняют в незаконном обороте рыбы, занесённой в Красную книгу. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 12 июля.

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1974. СССР Браконьеры

Следователи полагают, что в 2021 году браконьеры выловили в акватории реки Дон русского осетра и севрюгу. При этом злоумышленники знали о том, что это особо ценные водные биологические ресурсы и охраняются международными договорами России. Рыбу фигуранты уголовного дела хранили, а затем продали.

Российскому бюджету был причинён ущерб на общую сумму 2,9 млн рублей.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.