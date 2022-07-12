Бишкек, 12 июля, 2022, 18:40 — ИА Регнум. В январе–мае 2022 года Киргизия наторговала с другими государствами-членами Евразийского экономического союза на $1,5 млрд (около 92 млрд рублей). Об этом сообщает национальный статистический комитет сегодня, 12 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля

По сравнению аналогичным периодом 2021 года товарооборот республики со странами-участницами ЕАЭС увеличился на 21,2%.

При этом экспорт киргизстанской продукции вырос на 49,7%, а импортные поступления — на 12,8%.

Наиболее активно Киргизия торговала с Россией и Казахстаном — на их долю, соответственно, приходится 68,6% и 29,3% товарооборота республики с другими участниками Евразийского альянса.