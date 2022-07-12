Нижний Новгород, , 18:39 — REGNUM Около 33% жителей Нижнего Новгорода считают вполне допустимым снос имеющих историческую ценность зданий, если это необходимо для развития города. Таковы результаты опроса 1152 нижегородцев, проведённого аналитиками Института проблем социального управления.

Нижний Новгород (сс) Юрий Лебедев

При этом 42,5% респондентов высказались за ликвидацию старых построек, но только в том случае, если отсутствует возможность их сохранить.

Об однозначной необходимости сохранения построек, входящих в список объектов культурного наследия, заявили только 14,6% опрошенных горожан, по мнению которых «старый облик города важнее». Ещё 9,9% проголосовали за вариант «скорее не поддерживаю» снос старых домов.

Также стало известно о том, что 70,3% жителей столицы Приволжья считают, что сохранять следует только некоторые старые здания, которые представляют реальную архитектурную ценность.

В то же время 29,7% участников опроса убеждены в необходимости реставрации любых старых домов, вне зависимости от их культурной или исторической ценности.