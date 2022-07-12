Москва, 12 июля, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Минцифры России в новом варианте законопроекта об оборотных штрафах за утечку персональных данных установит соразмерность величины штрафа и критичности попавших в незаконный оборот данных, а также будет учитывать смягчающие и отягчающие обстоятельства при назначении наказания. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Digital.gov.ru Глава Минцифры РФ Максут Шадаев

Предполагается, что за первую утечку штраф будет фиксированным. Его размер будет зависеть от объема данных, утечку которых допустила компания.

В случае повторной утечки будет применяться оборотный штраф.

Отмечается, что для оборотных штрафов будут установлены границы и вилки — «от» и «до» какого процента от выручки можно будет взыскать, а также «будут учитываться смягчающие и отягчающие обстоятельства».

Кроме того, предполагается определить, что именно является объектом утечки персональных данных, а также то, как будет устанавливаться вина конкретной компании.

Законопроект предусматривает процедуру добровольной аккредитации компаний по критериям информационной безопасности. Аккредитация может стать подтверждением мер, принятых для защиты от утечек, что может рассматриваться как смягчающее обстоятельство.

Минцифры предлагает также рассмотреть возможность создания специального фонда, куда будут собираться взысканные штрафы — по аналогии с «Агентством по страхованию вкладов» (АСВ).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сейчас максимальное наказание за утечку персональных данных составляет штраф в размере 500 тыс. рублей для юрлиц.

Ранее Минцифры предлагало кратно увеличить штрафы за утечку персональных данных более, чем 1 тыс. человек. Так, согласно первоначальным поправкам, для должностных лиц штраф может составить от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Для юрлиц и ИП санкции предусматривают 1% от совокупной выручки за год (но не менее 3 млн рублей). Потом Минфицфры предложило установить оборотные штрафы.