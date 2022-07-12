Москва, 12 июля, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Руководство Польши нервозно реагирует на обнародование планов Варшавы по расчленению Украины, заявил 12 июля директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

Текст его заявления приводит пресс-бюро СВР.

«Поступающая в Службу информация свидетельствует о нервозной реакции руководства Польши на то, что его планы по расчленению Украины стали предметом общественного внимания», — сказал Нарышкин.

Он указал, что в Варшаве надеялись на то, что на фоне напряженной ситуации ее методичные приготовления к захвату украинских земель останутся незамеченными.

«В Польше надеялись на то, что, когда конфликт на Украине перейдет в фазу дипломатического урегулирования, стороны будут вынуждены признать «польскую экспансию» как свершившийся факт. Теперь из-за утечки чувствительной информации польское руководство вынуждено снимать озабоченности, звучащие от «товарищей по НАТО и ЕС», — отметили в СВР России.

Когда замыслы были вскрыты, Польша пытается исказить их содержание, представив их в массированной пропаганде как лишь часть «коллективного участия» всех европейских соседей в судьбе Украины.

«Похоже, в Варшаве не замечают, что ее «тайные» амбиции и комплексы уже многие годы служат источником насмешек и раздражения ее «покровителей», — отметил Нарышкин.