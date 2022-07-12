Москва, 12 июля, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Федеральный бюджет за I полугодие 2022 года исполнен с профицитом в 1 трлн 373,9 млрд рублей. Такую предварительную оценку приводит 12 июля Минфин России.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов России

Согласно данным ведомства, за январь–июнь в бюджет поступило 14 трлн 16,8 млрд рублей доходов, что составляет 56% от общего объёма доходов, предусмотренных федеральным законом о бюджете на 2022 год.

В том числе, как сообщается, нефтегазовые доходы бюджета составили 6 трлн 375 млрд рублей, а ненефтегазовые — 7 трлн 640 млрд рублей.

Расходы бюджета за полгода исполнены в объёме 12 трлн 642,9 млрд рублей, или 53,4% к годовому объёму расходов по закону о бюджете и 48,6% к сводной бюджетной росписи с учётом внесённых изменений.

Федеральная налоговая служба за шесть месяцев месяцев перечислила в бюджет 9 трлн 826,6 млрд рублей доходов, что составляет 58,5% к прогнозным показателям доходов бюджета на 2022 год. От Федеральной таможенной службы поступило 3 трлн 488,5 млрд рублей, или 56% к прогнозным показателям.

Другие федеральных органы перечислили в бюджет в общей сложности 701,7 млрд рублей, или 34,9% к прогнозным показателям на текущий год.