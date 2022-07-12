Москва, 12 июля, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов считает звеньями одной цепи покушение на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области и призыв вице-премьера Украины Ирины Верещук к населению покинуть юг страны из-за планов начала «контрнаступления».

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Миронов

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"Зеленский и его подручные — террористы. Какой бы террор они ни применяли — вооруженный или информационный, — цель одна: обманом и угрозами, покушениями из-за угла и обстрелами запугать людей, заморочить им головы, вселить неуверенность в завтрашнем дне. Но правду, как и Россию, им никогда не победить», — отметил также Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 11 июля совершена попытка покушения на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту, он не пострадал.